Fragen über Fragen an den Präsidenten

Wie alt er ist, wo er wohnt und warum er eigentlich Präsident ist, wollten die Kinder wissen. Und: „Stimmt es, dass Sie einen Hund haben?“ Das war natürlich das Stichwort für First Dog Juli, der wedelnden Schwanzes aus dem Arbeitszimmer Van der Bellens kam und die Kinder ebenfalls begrüßte. Spätestens mit diesem Highlight war das Eis gebrochen, die Kinder hüpften unter dem Luster und zwischen den Gemälden herum und spielten mit dem kleinen Hund. Sogar einen Blick in sein Arbeitszimmer gewährte Van der Bellen den kleinen Besuchern - wofür sich einige damit bedankten, dass sie dem Bundespräsidenten seine Süßigkeiten vom Schreibtisch stibitzten.