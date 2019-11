Der auf lediglich 50 Exemplare limitierte Owl soll 2,9 Millionen Euro kosten - zuzüglich Steuern. Macht in Österreich also 3.480.000 Euro. Im Gegenzug erhält man nach Aussage von Aspark mit dem Owl das schnellste Serienfahrzeug der Welt. Der viermotorige Antrieb soll eine Leistung von 1480 kW/2012 PS und rund 2000 Newtonmeter Drehmoment freisetzen, was eine Sprintzeit aus dem Stand auf 100 km/h in 1,69 Sekunden ermöglichen soll. Die 300-km/h-Marke fällt nach 10,9 Sekunden; die Höchstgeschwindigkeit des 1,9-Tonners müsste jenseits der 400 km/h liegen. Damit ist der Aspark Owl dann allerdings höchstens vielleicht das am schnellsten beschleunigende Auto, aber nicht unbedingt das schnellste.