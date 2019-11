US-Popsängerin Taylor Swift („You Need To Calm Down“, „Shake It Off“) sieht ihren geplanten Auftritt bei den „American Music Awards“ in Gefahr. Per Twitter wandte sie sich am Donnerstag (Ortszeit) mit den Worten: „Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll“ an ihre Fans und andere Musiker. Sie habe geplant, bei den Awards ein Medley ihrer Hits zu spielen.