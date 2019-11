Hintermänner

Bei den nun verhafteten Tätern ist, so Alois Ebner von der Staatsanwaltschaft Ried, nichts über Hintermänner bekannt. Anders bei dem brutalen Überfall auf eine Familie in Wels, bei dem Bitcoins im Wert von 210.000 Euro erbeutet wurden. Die eigentlichen Täter sind bereits zu Haftstrafen zwischen 13 und drei Jahren (nicht rechtskräftig) verurteilt. Ein Hehler und der Auftraggeber stehen in der kommenden Woche bei zwei Prozessen in Linz vor dem Landesgericht.