Der Kinder- und Jugendpsychiatrie steht ein Umbruch in der Chefetage bevor. Langzeit-Vorstand Leonhard Thun-Hohenstein verabschiedet sich Ende 2020 in den Ruhestand. Die Landeskliniken haben die Stelle jetzt schon ausgeschrieben. SALK-Chef Dozent Paul Sungler: „Wir wissen, dass es sich um ein Mangelfach handelt und bemühen uns deshalb früh um eine Nachfolge.“ Thun-Hohenstein eilt österreichweit ein exzellenter Ruf voraus. Er ist ein Sprachrohr für Jugendliche mit kranker Seele, startete auch innovative Projekte, sprach in Vorträgen über Wege aus der Angst und weist auch mit Beharrlichkeit immer wieder darauf hin, wie wichtig bei psychischen Problemen eine frühe Versorgung ist.