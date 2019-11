Landeshauptmann will in Koppl schlichten

Am Donnerstag versuchte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in der Widerstandsgemeinde Koppl die Stimmung zu verbessern. Die Gemeindevertretung im Flachgauer Ort hatte vor zwei Wochen noch mit dem geschlossenen Rücktritt gedroht, weil es da noch keine Lösung in der Untreue-Causa gab. Laut ÖVP sollen die Gespräche konstruktiv gewesen sein. Die anderen Fraktionen sehen das Treffen nicht ganz so rosig.