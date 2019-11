Sie wohnen ja im so genannten Speckgürtel von Graz - wie zufrieden sind Sie mit dem Öffi-Netz?

Ich persönlich habe sehr gute Anbindungen. Die S-Bahn fährt zu Stoßzeiten ab Gratwein halbstündlich. Ich habe ein Bus-Angebot und bin mit dem Fahrrad in knapp fünf Minuten beim Bahnhof. Das Thema ist da ein anderes: Dass es eben noch nicht so angekommen ist, dass Leute auch gerne ihre Fahrräder in den Zug mitnehmen würden. Generell finde ich es so, dass dort, wo ein gutes Angebot herrscht, die Leute sehr wohl bereit sind, auf Öffis umzusteigen - trotz der aktuell ja nicht wirklich attraktiven Preise von über 600 Euro für die Jahreskarte.