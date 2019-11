Der Erstangeklagte, der gerade erst volljährig geworden ist, kannte das Opfer. Am späten Nachmittag des 7. August besuchte der Kfz-Lehrling einen bekannten Dealer in der Salzburger Lasserstraße, wollte dabei ein paar Gramm Cannabis kaufen. Dabei schickte er auch gleich seinen beiden Komplizen eine WhatsApp-Nachricht: „Kommt“. Als das Opfer die Türe öffnete, sprühten ihm die mutmaßlichen Räuber Pfefferspray ins Gesicht. Es war nicht die einzige Waffe: Auch eine Gaspistole führten die Jugendlichen mit sich. Das Trio suchte in der Wohnung nach Wertsachen, nahm aber lediglich 50 Euro und eine Armbanduhr mit. Noch bei der Flucht sollen sie ihr Opfer mit der Gaspistole bedroht und genötigt haben.