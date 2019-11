Nächsten Freitag beginnt in jenem Ort der Skibetrieb, der 2020 sein 40-Jahr-Jubiläum in Weltcup feiert. 1980 gewann Jana Soltysova die Abfahrt - im Jubiläumsjahr warten eine Abfahrt am 11. Jänner und eine Kombination tags darauf. In der Abfahrt vor ihrer Haustüre rechnet sich Puchner, Siegerin des Saisonfinales in Andorra, einiges aus. „Sie zählt schon zu meinen Lieblingsstrecken, ist eine extrem schöne Abfahrt. Und es ist super, dass sie nun alle zwei Jahre im Kalender ist“, meinte die 27-Jährige.