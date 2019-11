Lebenslang nach Tischbein-Attacke

Auch hinter Schloss und Riegel wollte er offenbar nicht aufgeben. Denn in der Nacht zum 21. Juni 2017 erschlug er einen Zellengenossen, mit einem massiven Tischbein. Dann schnallte er ihm noch seinen Gürtel um den Hals, zog zu und rammte ihm zum Abschluss ein Messer in den Kopf. Seine Begründung damals vor Gericht für diese Wahnsinnstat: „Der Rene war so ein falscher Hund, ich hatte so einen Hass auf ihn, weil er den Mord an seiner Freundin abgestritten hat.“ Der 35-jährige Johannes O. wurde dafür zu lebenslanger Haft verurteilt, als geistig abnorm und gefährlich eingestuft.