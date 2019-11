Obmann Mauracher bekam für seine Arbeit in den vergangenen fünf Jahren Rosen gestreut. Durch Gerhard Föger von der Tourismusabteilung des Landes: „Das Kufsteinerland zählt sicher zu den progressivsten und innovativsten Tourismusregionen in Tirol.“ Bei der Neuwahl entschieden sich die elf Mitglieder des Aufsichtsrates in einer Kampfabstimmung für den Ebbser Georg Hörhager. Damit kommt ein Novum zum Tragen, da der ehemalige Ebbser Unternehmer (Postwirt) ein sogenanntes „freiwilliges Mitglied“ des TVB ist.