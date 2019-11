Je-der-mann!!! Es ist der Klassiker der Salzburger Festspiele schlechthin, den der steirische Dramatiker Ferdinand Schmalz rigoros und grandios in die Gegenwart holt: „jedermann (stirbt)“ wurde 2018 am Burgtheater uraufgeführt und ist in der Regie von Daniel Foerster am Schauspielhaus erstmals in Graz zu sehen.