Zweiter Ausfall

Jetzt traf den UBSC der nächste Hammer! Legionär Andrija Matic wurde in Belgrad in einen Unfall verwickelt! Der Serbe, der einen Autounfall hatte, kehrte dem Vernehmen nach ein zweites Mal zur Unfallstelle zurück - und wurde dort von einem Auto angefahren! Offener Unterschenkelbruch, innere Verletzungen - Matic musste operiert, kurzzeitig sogar ins Koma versetzt werden! Das Heimspiel am Sonntag gegen Schlusslicht Wiens Timberwolves rückt ob der Tragödie in den Hintergrund. Nach Dane Kuiper (auch der Top-Ami wurde nach schwerer Verletzung abgemeldet) hat UBSC den nächsten Korbjäger für die Saison verloren.