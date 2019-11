Weihnachtstraum vor Rathaus heuer mit „Bussiplatz“

Der „Bussiplatz“ ist die neue Attraktion beim Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Das Podest befindet sich in unmittelbarer Nähe des beliebten Herzerlbaums. Bis 26. Dezember können an diesem gezielt ausgewählten Ort unter dem stimmungsvoll-romantischen Herzerlbaum alle Arten von Sympathiebekundungen, Freundschaftsschwüre und Liebesbeweise ausgetauscht, aber auch Herzenswünsche, Zukunftsträume und Dankgebete deponiert werden.