Ein großes Team hat lange Zeit daran gearbeitet, dass wir Ihnen spannende Inhalte in hoher Bildqualität ins Wohnzimmer liefern können. Und: Kein anderes Magazin hat unseren Erfahrungsschatz. Wir sind DIE Kompetenz, wenn es darum geht, Tiere zu vermitteln, und wir arbeiten eng mit Superlativen wie „Vier Pfoten“, der VetMed und dem TierQuarTier zusammen. Wussten Sie bereits, dass Komodo-Warane im Haus des Meeres zu ihrem eigenen Wohl lernen, an der Leine zu gehen? Drachen zähmen leicht gemacht, mitten in Wien! Sie erfahren mehr dazu in der zweiten Folge von „Entenfellners Tierwelt“, die am Samstag auf ServusTV ausgestrahlt wird.