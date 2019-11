Eine 33-Jährige ist am Freitag in Millstatt zwischen ihrem Auto und einem Betonpfeiler eingeklemmt worden. Die Kärntnerin war laut Polizei ausgestiegen, um die Garagentüre zu schließen. Als sich der Pkw auf der steilen Zufahrt in Bewegung setzte, versuchte sie, ins Auto zu springen und wurde eingeklemmt. Der Rettung brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus Spittal/Drau.