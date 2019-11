Ein schönes Plätzchen suchen Gismo (15, Kater) und Archiebald (13, Kater und der Sohn von Gismo). Beide sind kastriert und entwurmt. Geimpft wurden sie bis 2010. Gismo ist gemütlich und hat am liebsten menschliche Aufmerksamkeit. Hunde, Katzen und Kinder meidet er. Archiebald mag Streicheleinheiten genauso gern, ist aktiver als Gismo und kommt mit Katzen, Hunden und Kindern gut zurecht. Es sind Wohnungskatzen, jedoch waren sie im Stiegenhaus gern unterwegs. Beide könnten wohl auch an Freigang gewöhnt werden. Man merkt ihnen das Alter noch nicht an. Interessenten melden sich bitte unter 0660/77 08 111.