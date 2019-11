Knapp einen Monat vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien hat die oppositionelle Labour-Partei kostenloses Breitbandinternet für jeden Haushalt versprochen. Es sei an der Zeit, dass es „in jedem Haus in diesem Land“ einen kostenlosen Glasfaser-Breitbandanschluss gebe, sagte Parteichef Jeremy Corbyn am Freitag. Um das Vorhaben umzusetzen, will Labour einen Teil der britischen Telekom BT verstaatlichen.