Mit einem schockierenden Unfallvideo will die slowenische Polizei Autofahrer aufrütteln und zu mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verhelfen. Am Mittwoch kollidierte ein Pkw mit einem Lastwagen, der durchbrach daraufhin die Begrenzung der Brücke und stürzte 20 Meter in die Tiefe.