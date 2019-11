Was die „Krone“ schon berichtete, bestätigte am Freitag der ÖSV: Katharina Liensberger wird beim Weltcup-Wochenende in Levi (23. und 24. November) am Start sein - und zwar mit Rossignol Equipment. „Ich bin jetzt um einige Erfahrungen reicher und ich kann mich endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren: trainieren und Rennen fahren “, erklärt Liensberger selbst.