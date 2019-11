Dabei handelt es sich zwar um ein Zukunftsprojekt, erste Überlegungen gehen aber in die Richtung, bei Großhöflein einen solchen Hauptbahnhof zu schaffen. Über diesen könnten nicht nur die Beschäftigten klimafreundlich nach Wien pendeln, Touristen und Tagesausflügler aus der Bundeshauptstadt hätten damit auch eine attraktive Anbindung ins Burgenland, was für mehr Wertschöpfung in der Region sorge, so SP-Landesrätin Astrid Eisenkopf und der SP-Abgeordnete Robert Hergovich.