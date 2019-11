Nein, besonders redlich war schon der bisherige Lebenswandel des Angeklagten nicht. Denn im vorigen Jahr war der Marokkaner in der Steiermark zu einer Haftstrafe von 14 Monaten verurteilt worden. Während er auf den Haftantritt wartete, warf seine Freundin den Illegalen aus der Wohnung. Am Bahnhof in Wien kontaktierte der Beschuldigte dann einen Freund und ließ sich als Drogendealer anheuern. Mit dem Auto des Bekannten fuhr er dann zu einem Grillplatz im Burgenland, wo der mehrfach Vorbestrafte den „Stoff“ an Süchtige verkaufen wollte.