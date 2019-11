In Wien wird der schönste Bart der Stadt gesucht

Jeder Bart hat eigenen Namen

Ob „The Trucker“, „The Rockstar“ oder „The Abrakadabra“ - die Bart-Typen werden beim Namen genannt und der Schönste seiner Klasse wird noch bis Ende des Monats gesucht. Denn: Über die Jahrhunderte haben sich unzählige Barttypen mit teils sehr kreativen Namen und außergewöhnlichen Looks entwickelt, aus denen Mann sich individuell genau das heraussuchen kann, was am besten passt. Dabei kommt es neben dem persönlichen Geschmack auch oft auf die individuelle Gesichtsform und nicht zuletzt den Bartwuchs selbst an. Jeder Bartträger, der seinen Bart mit Stolz trägt und pflegt, und diesen mit der Community unter den Hashtags #beardiful oder #jamesonmovember teilen mag, ist Teil der Aktion.