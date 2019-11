Vettel fährt seit 2015 für Ferrari, am Sonntag (Start um 18.10 Uhr) bestreitet er sein 100. Rennen für die Scuderia. Der Traum vom WM-Titel in Rot erfüllte sich auch in seinem fünften Jahr nicht. Vettel will sich hinter Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas aber zumindest den dritten WM-Rang sichern. Zwei Rennen vor Schluss hat diesen sein zehn Jahre jüngerer Ferrari-Stallrivale Charles Leclerc inne.