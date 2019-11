Notfallstation ohne Pflegepersonal

Der Ärzte- und Pflegermangel ergibt folgende Situation: Die Klinik hat eine Notfallstation, die keine Notfallpatienten operieren kann (OP-Personal fehlt). Auch in der Traumatologie und Orthopädie gibt es laut „Addendum“ Probleme. So kann das Spital keine Schädelverletzungen behandeln, da es keine Neurologie gibt. Und die Kinder- und Jugendpsychiatrie war von Anfang an schwer unterbesetzt. Laut Krankenanstaltenverbund fehlten per 1. November 14 Pfleger und 20 Vollzeitärzte. Die Stellen sollen rasch nachbesetzt werden.