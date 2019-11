Seit der Legalisierung der Homo-Ehe in Dänemark und Schweden - sie ist dort seit den Jahren 2012 bzw. 2009 möglich - hat die Selbstmordrate in gleichgeschlechtlichen Beziehungen in den beiden Ländern abgenommen. Das zeigt eine aktuelle Studie, die ein Team um Annette Erlangsen vom Dänischen Forschungsinstitut für Selbstmordprävention am Mental Health Centre in Kopenhagen veröffentlicht hat.