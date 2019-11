Ronaldo traf in der 7. Minute per Elfer, legte in der 22. mit einem platzierten Schuss aus rund 20 Metern nach und war in der zweiten Halbzeit (65.) dann aus kurzer Distanz zur Stelle. Für den Angreifer war es der 55. Hattrick seiner Karriere. Fast hätte er auch noch ein viertes Tor angeschrieben, bei einer guten Chance schoss er aber über die Latte. Zwischendurch kümmerte sich Ronaldo noch um einen Fan, der aufs Feld gestürmt war, um mit dem Superstar ein Selfie zu ergattern. Ronaldo erfüllte den Wunsch.