Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Start der größten Handball-Europameisterschaft aller Zeiten - der EURO 2020! Am 9. Jänner erfolgt der Startschuss in der Stadthalle Graz, am 10. Jänner in der Wiener Stadthalle, die die perfekten Kulissen für diesen Event bieten. Mehr als 10.000 Fans werden jubeln, wenn die Handballstars aus ganz Europa das Parkett betreten. Was könnte es in so einem Moment Schöneres geben, als hautnah dabei zu sein?