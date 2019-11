Das krone.at-Sportstudio am 15.November: Michael Fally präsentiert diesmal Dominic Thiems Äußerungen über seine Erkältung und die Niederlage gegen Matteo Berrettini, einen Riesen-Skandal in der NFL und die Vorfreude von David Alaba auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien am Samstag (siehe Video oben).