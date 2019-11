Zwei Nachtschwärmer gerieten sich am Freitag in den frühen Morgenstunden vor einem Salzburger Altstadtlokal in die Haare: Der 31-jährige Deutsche versetzte dem 43-jährigen Salzburger einen Kopfstoß. Der Einheimische schlug ihm daraufhin mit der Hand ins Gesicht. Hintergründe sind noch unklar. Beide wurden wegen Körperverletzung angezeigt.