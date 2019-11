„Vielen, vielen Dank für alles und dafür, dass Sie für uns als Mannschaft immer ein offenes Ohr hatten“, schmunzelt Alaba in die Kamera. Schier ehrlich gemeinte Worte des Dankes an Uli Hoeneß, der am Freitag offiziell sein Präsidenten-Amt bei Bayern München niederlegt. Dass die Botschaft „diesmal wirklich“ von Alaba kommt, und nicht von „einem anderen Schwarzen“, dürfte Hoeneß besonders freuen.