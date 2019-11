Erneut hat in Osttirol und am Alpenhauptkamm in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags starker Schneefall eingesetzt. Auf den Bergen weht ein orkanartiger Sturm, der bereits zu Schnee-Verfrachtungen geführt hat, was unter anderem zur steigenden Lawinengefahr beiträgt. Die Bildungsdirektion Tirol hat allen Pflichtschulen empfohlen, geschlossen zu bleiben. Auch Bahnverbindungen sind unterbrochen.