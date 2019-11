Wie die elastischen Klebebänder, die in mehreren Farbtönen erhältlich sind, am Körper anzubringen sind, demonstriert Kardashian persönlich in einem Tutorial-Video auf Instagram. Darin zeigt sie, wie die Klebebänder, die als Rollen verkauft werden, in der richtigen Länge zugeschnitten und dann auf dem Busen angeklebt werden.