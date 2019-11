Das darf man an diesem Wochenende nicht verpassen

#Green Heroes

Die Donau spült täglich 4,2 Tonnen Kunststoffmüll in das Schwarze Meer. Also auch wenn man in Wien eine Plastikflasche achtlos wegwirft, kann sie auf einer Plastikinsel mitten im Ozean landen und Natur und Tiere massiv gefährden. Deswegen wollen die Green Heroes Austria am Samstag einen Beitrag dazu leisten, die Gewässer vom Müll zu befreien. Daher findet auf der Donauinsel zwei Stunden lang ein Clean Up statt, bei dem verantwortungslos weggeworfener Müll eingesammelt wird. Jeder ist herzlich willkommen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr bei der U1-Station Donauinsel (Ausgang Donauinsel).

Wo: Donauinsel