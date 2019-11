Das britische Traditions-Studio Rare, das seit einigen Jahren zu Microsoft gehört und hinter Spieleklassikern wie der „Donkey Kong Country“- oder „Banjo-Kazooie“-Reihe steht, hat auf Microsofts Xbox-Hausmesse X019 sein neueste Spieleprojekt vorgestellt. In „Everwild“ verschlägt es die Spieler in einen magischen Wald voller farbenfroher Tierwesen. Im Trailer erinnert das Game mit seinem Look ein wenig an einen Mix aus „Ori and the blind Forest“ und „Legend of Zelda: Breath of the Wild“, Details zum Gameplay und der Story blieb Rare zunächst schuldig. Auch ein Veröffentlichungstermin für „Everwild“ wurde noch nicht bekanntgegeben.