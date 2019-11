Eine Streife der Polizeiinspektion Graz-Jakomini hatte die Geschwindigkeitsmessungen am Schönaugürtel durchgeführt, als ihnen der Lenker aus Graz-Umgebung ins Visier kam. Er raste in Richtung Conrad-von-Hötzendorfstraße davon, während die Beamten die Verfolgung aufnahmen. Sie folgten ihm über den Jakominigürtel, durch die Klosterwiesgasse, die Steyrergasse, die Brockmanngasse, den Karlauergürtel, die Triesterstraße bis in die Fabriksgasse. Dabei beschleunigte er immer wieder auf fast 150 km/h und versuchte, den Streifenwagen in den Gegenverkehr abzudrängen.