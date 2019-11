„Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft!“: Mit „Grounded“ lässt Entwickler Obsidian (u.a. „The Outer Worlds“, „Fallout New Vegas“) Xbox- und PC-Gamer im kommenden Frühjahr auf Miniaturgröße schrumpfen. In dem „First-Person-Titel mit Koop-Modus und Survival-Elementen“ müssen sie alleine oder zu viert in der offenen Mikrowelt eines Vorstadthinterhofs ums Überleben kämpfen und sich etwa aus Alltagsgegenständen schützende Stützpunkte bauen, um feindlich gesinnte Insekten abzuwehren.