Meistens trifft der Steirer aus Mürzhofen (HAK in Bruck an der Mur, Publizistikstudium in Salzburg) dessen Geschmack. Seit mehr als 30 Jahren hat er sich ja - unter anderem auch für „Universum“ - aufsehenerregenden und tiefgründigen Dokumentationen verschrieben: Mit Ski-Legende Hermann Maier war er am Südpol, in der Doku „Brahmaputra -Sky Rivers of The Himalaya“ stecken fünf Jahre Arbeit, die Mongolei wurde filmisch bearbeitet und und und ...