Dass es auch bei den Royals wie in einer normalen Familie zugeht, das haben Herzogin Kate und Prinz William schon öfter verraten. Und jetzt gab der 37-Jährige erneut einen Einblick in den gemeinsamen Alltag. Er verriet nämlich bei einem Auftritt, bei welcher TV-Show sich seine Gattin am liebsten vom vollen Terminkalender entspannt.