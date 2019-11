Microsoft hat am Donnerstagabend auf seiner Xbox-Hausmesse X019 einen neuen Trailer zum jüngsten Ableger des hauseigenen Flugsimulators veröffentlicht - und der sieht prächtig aus. Der neue Teil soll 2020 am PC und der Xbox One an den Start gehen und dank Cloud-Unterstützung bei seinen Berechnungen eine noch nie dagewesene Grafikpracht und extrem realistische und detailgetreue Landschaften bieten.