Die Empfehlung die Schulen geschlossen zu halten, galt nur für heute, Freitag. Für kommende Woche soll die Situation neue bewertet werden, hieß es. „Wir haben alle Vorsorgemaßnahmen getroffen und zahlreiche Einsatzkräfte in Bereitschaft oder Einsatz“, betonte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Für Osttirol und den Alpenhauptkamm wurde am Freitag Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala, also „große Gefahr“, ausgerufen.