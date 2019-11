Zum 10-Jahr-Jubiläum hab ich verkündet, dass wir jetzt wohl am Plafond der Qualität angelangt sind. Da hab ich mich schön getäuscht.“ Wendelin Juen steht neben dem blank geputzten Brennkessel der Familie Nagiller in Innsbruck-Amras und erinnert sich. Die Zeit ist reif für einen Rückblick. So reif wie das Obst, das die rund 4000 Tiroler Schnapsbrenner jedes Jahr veredeln. So ausgereift wie die Bewertung jener mehr als 11.700 Destillat-Proben, die in 25 Jahren für die Schnapsprämierung eingereicht wurden.