Ein Schüler namens Sean verriet dem Radiosender KNX1070, dass er sich mit ein paar Mitspielern seines Footballteams und einem Coach in einem kleinen Klassenzimmer verschanzt hatte: „Wir haben alles, was nicht niet- und nagelfest war, vor die Tür getürmt. Dann haben wir uns in einen Kreis gestellt, uns an den Händen gefasst und gebetet. Einige haben ihren Eltern eine SMS geschrieben, doch wir mussten ganz still sein.“