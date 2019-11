In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Die Empörung ist groß, als am 15. November 1961 erstmals das Einpersonenstück „Herr Karl“ im ORF ausgestrahlt wird. Während der Arbeit im Keller eines Lebensmittelgeschäfts erzählt „Herr Karl“ dem Zuschauer seine zunächst harmlos wirkende Lebensgeschichte, die zugleich auch die Geschichte Österreichs ist: Thematisiert werden unter anderem die Zeit des Austrofaschismus, der so genannte Anschluss und der Zweite Weltkrieg sowie die Besatzungszeit nach dem Krieg.