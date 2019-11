Seit der Ankündigung auf der Gamescom 2017 ist es ruhig geworden um „Age of Empires 4“, Gameplay gab es bislang noch keines zu sehen. Das hat sich am Donnerstag auf Microsofts Xbox-Hausmesse X019 geändert: Die Entwickler von Relic, die hinter dem vierten Teil der ehrwürdigen Echtzeitstrategie-Reihe stehen, haben den darbenden Strategie-Fans einen Trailer mit Gameplay-Szenen aus „Age of Empires 4“ gezeigt. Und die lassen auf ein grafisch opulentes Mittelalter-Scharmützel hoffen.