Ob Peschek im Falle der Wahl von Schmid zum neuen Rapid-Präsidenten am 25. November eine Zukunft in der Geschäftsstelle hat, ist nicht gesichert. Den beiden wird nicht die beste zwischenmenschliche Chemie nachgesagt. „Ich maße mir nicht an, so wichtig so sein, um darüber jetzt öffentlich zu reden. Ich arbeite sehr, sehr gerne für den SK Rapid“, sagte Peschek. „Alles andere, was die Eigentümer, die Mitglieder wählen und entscheiden, ist zur Kenntnis zu nehmen.“