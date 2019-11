Alex Oxlade-Chamberlain (11.) eröffnete den Torreigen, ehe Harry Kane jeweils per Kopf im Doppelpack (19., 24.) nachlegte. Marcus Rashford (30.) deckte Montenegros Schwächen in der Defensive weiter schonungslos auf, ehe Kane (37.) per Fuß zum dritten Mal in der ersten Spielhälfte traf. Englands Teamkapitän hält in der Quali damit bei elf Toren. Nach Seitenwechsel erhöhte sich der Score durch ein Eigentor der Gäste, ehe der eingewechselte Tammy Abraham den Endstand besorgte.