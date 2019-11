Hülkenberg hält in der Formel 1 einen traurigen Rekord: Kein Pilot in fast sieben Jahrzehnten Formel 1 fuhr so viele Rennen ohne Podiumsplatzierung. Nach drei Jahren bei Renault wird er in der nächsten Saison durch Mercedes-Testfahrer Esteban Ocon ersetzt. Ob er im IndyCar weitermacht, bleibt abzuwarten.