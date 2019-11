* Gerald Forcher gilt als bissiger Gewerkschaftsführer. Mit ihm hat die SPÖ wohl die besten Karten sich wieder zu einer starken Partei zu mausern – auch in der Opposition. Vom Jugendsekretär der Gewerkschaft arbeitete er sich bis an die Spitze und sitzt heute auch im Landtag. Mit ihm gebe es wohl den radikalsten Umbruch innerhalb der Partei. Forcher hat bereits eine erfolgreiche Gewerkschaftsreform hinter sich – Erfahrungen die dann sicherlich in die „neuen“ Roten einfließen. Er würde am lautesten „Trommeln“, um sich Gehör zu verschaffen.



* Peter Eder ist als Arbeiterkammerpräsident wohl der einzige, dem noch höhere Chancen zugerechnet werden. Dass der ehemalige Bürgermeister seinen sicheren Posten als AK-Boss aufgibt und sich als Retter der Landespartei versucht, gilt aber als unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist seine Wiederwahl zum Arbeiterkammer-Chef.



* Roland Meisl ist Steidls rechte Hand und sein Stellvertreter im Klub. Auch er gilt als Anwärter für den Thron. Nach seinem Motto: „Reden ist Silber, Zuhören ist Gold!“, hat er sich allerdings die vergangenen Jahre in Steidls Schatten kaum profilieren können und eher zurückhaltend gezeigt. Man kann annehmen, dass er als neuer Chef den Steidl-Kurs fortsetzen wird.