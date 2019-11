Iran unter Druck

Unter Druck ist auch Marc Wilmots als iranischer Teamchef. Der Iran, Stammgast bei WM-Endrunden, unterlag am Donnerstag in Amman gegen den Irak mit 1:2 und ist in der Gruppe nur Dritter. Der Irak hält nach vier Spielen bei zehn Zählern. Salzburgs Takumi Minamino traf indes per Elfmeter beim 2:0 von Japan in Kirgistan, die Japaner halten weiter beim Punktemaximum. Clubkollege Hwang Hee-chan spielte mit Südkorea 0:0 im Libanon, die Koreaner verteidigten damit in ihrer Gruppe Platz eins.